У Києві демонтують усі дитячі майданчики радянських часів



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Проведено обстеження всіх ігрових зон для дітей

У Києві демонтують усі дитячі майданчики, які становлять загрозу життю малечі. Перш за все, це стосується старих дитмайданчиків радянських часів, які, в основному, розташовані на житлових масивах старої забудови і створені з бетону та заліза.

Не оминуть демонтажу й ті сучасні майданчики, які встановлювали поспіхом меценати. Якщо, звісно, вони не підлягатимуть укріпленню.

Зокрема, у Подільському районі демонтують 65 майданчиків.

«Ми розуміємо, що одразу всі майданчики розібрати не маємо змоги», – сказав «Вечірньому Києву» голова Подільської РДА Віктор Смірнов.

«Але у плановому порядку ця робота постійно ведеться Керуючою компанію з утримання житлового фонду району. Обстеження всіх ігрових зон для дітей проведено. Поступово, за наявності коштів у району, всі дитячі майданчики замінимо новими сучасними ігровими комплексами на свіжому повітрі», – додав він.

Нагадаємо, нещодаво мер Києва Віталій Кличко показав, як будуються нові дитячі садочки в Києві.

Раніше Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що за чотири роки черга в дитячі садочки міста скоротилася у п’ять разів.

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