  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві демонтують усі дитячі майданчики радянських часів

    • Розсилка
    У Києві демонтують усі дитячі майданчики радянських часів

    Проведено обстеження всіх ігрових зон для дітей

    У Києві демонтують усі дитячі майданчики, які становлять загрозу життю малечі. Перш за все, це стосується старих дитмайданчиків радянських часів, які, в основному, розташовані на житлових масивах старої забудови і створені з бетону та заліза.

    Не оминуть демонтажу й ті сучасні майданчики, які встановлювали поспіхом меценати. Якщо, звісно, вони не підлягатимуть укріпленню.

    Зокрема, у Подільському районі демонтують 65 майданчиків.

    «Ми розуміємо, що одразу всі майданчики розібрати не маємо змоги», – сказав «Вечірньому Києву» голова Подільської РДА Віктор Смірнов.

    «Але у плановому порядку ця робота постійно ведеться Керуючою компанію з утримання житлового фонду району. Обстеження всіх ігрових зон для дітей проведено. Поступово, за наявності коштів у району, всі дитячі майданчики замінимо новими сучасними ігровими комплексами на свіжому повітрі», – додав він.

    Нагадаємо, нещодаво мер Києва Віталій Кличко показав, як будуються нові дитячі садочки в Києві.

    Раніше Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що за чотири роки черга в дитячі садочки міста скоротилася у п’ять разів. 

    Читайте також:
    Київ діти ремонт кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ