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У Києві дерусифікують ще сім вулиць: які саме

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Києві дерусифікують ще сім вулиць: які саме
Процес дерусифікації у столиці триває
з відкритих джерел

Вулиці планують перейменувати на честь Героїв, які віддали життя за Україну

Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні мають перейменувати ще сім вулиць столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на початку засідання Київської міської ради.

«Процес дерусифікації у столиці триває. І сьогодні ще сім вулиць та провулків ми позбавимо радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною-агресором.

Ми продовжуємо називати київські вулиці іменами наших героїв-захисників, зокрема, героїв сучасної російсько-української війни», – зазначив Віталій Кличко.

Зокрема, сьогодні депутати перейменують:

  • провулок Вешенського у Деснянському районі столиці на провулок В’ячеслава Радіонова;
  • провулок Достоєвського у Подільському районі на провулок Максима Кривцова;
  • вулицю Костянтина Заслонова у Дарницькому районі на вулицю Геннадія Афанасьєва;
  • вулицю Нахімова у Подільському районі на вулицю Миколи Кравченка;
  • вулицю Стрілкову у Голосіївському районі на вулицю Олега Дідушка;
  • вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі на вулицю Олега Мудрака;
  • вулицю Вузівську у Солом’янському районі вулицю Максима Токарева.

Нагадаємо, на дорогах Києва комунальники облаштували три нові смуги для громадського транспорту, зокрема на вулиці Академіка Заболотного, вулиці Івана Виговського (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Європейського Союзу) та на вулиці Євгена Сверстюка. Столична влада зазначає, що нові виділені смуги дають змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшують рух автобусів і тролейбусів. Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти.

До слова, у Києві ремонтуватимуть вулицю Нову, на ґякі буде обмежено рух транспорту до 31 серпня 2024 року.

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