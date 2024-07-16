Столичні комунальники облаштували три нові смуги для громадського транспорту
На трьох столичних вулицях з'явилися смуги громадського транспорту
На дорогах Києва комунальники облаштували три нові смуги для громадського транспорту, зокрема на вулиці Академіка Заболотного, вулиці Івана Виговського (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Європейського Союзу) та на вулиці Євгена Сверстюка. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.
Також повідомляється, що триває облаштування смуги громадського транспорту на вулиці Академіка Єфремова у Святошинському районі. Весь комплекс робіт планують закінчити у середу, 17 липня.
Столична влада зазначає, що нові виділені смуги дають змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшують рух автобусів і тролейбусів. Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти.
До слова, у Києві ремонтуватимуть вулицю Нову, на ґякі буде обмежено рух транспорту до 31 серпня 2024 року.
Коментарі — 0