Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття

Уже тривалий час Міша під час кожної повітряної тривоги спускається в укриття

Зоозахисники поскаржилися, що станція метро «Теремки» в Києві більше не впускає місцевого пса Мішу всередину під час обстрілів. На інформацію відреагувала пресслужба столичного метрополітену, повідомляє «Главком».

Зазначається, що Міша не є безпритульним собакою. Його господарка – літня жінка, що торгує квітами неподалік станції.

Як наголосила пресслужба, багато жителів району та всі зміни працівників метро знають Мішу, однак нещодавно надійшла скарга щодо «безпритульного собаки на станції», через що Мішу не впустили. Однак вже тієї самої ночі тварину все ж прихистили на станції.

«До речі, Міша – не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля «Деміївської». Він на станцію не заходить, але регулярно прогулюється підземним переходом поруч», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал через рішення адміністрації станції метро «Теремки» заборонити вхід безпритульному собаці на ім'я Міша під час повітряних тривог. За словами киянки Сніжани Бугрик, Міша живе біля станції багато років, його знають усі місцеві мешканці та доглядають. Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку.

До слова, згідно з чинними нормативно-правовими актами, громадянам дозволено перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами, при цьому їх розмір не має значення. Єдине, що власники мають потурбуватися про забезпечення дотримання базових вимог безпеки – як для себе, так і для інших осіб, які перебувають у сховищі, бажано мати з собою гігієнічні пелюшки для тварин. Великих собак треба тримати у наморднику.

«Главком» писав, що під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ у ніч на 4 липня, метро як укриття обрали не лише люди – від російського тероризму в столичній підземці ховалися чотирилапі безхатченки, зокрема, там був і пес Міша, який потрапив на світлини зооволонтерів.