За крадіжку грошей у консьєржа суд Києва відправив росіянина за ґрати на п'ять років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За крадіжку грошей у консьєржа суд Києва відправив росіянина за ґрати на п'ять років
Гроші, викрадені у 77-річної жінки, яка працює консьєржем у одній зі столичних багатоповерхівок
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські викрили на крадіжці грошей раніше судимого за вчинення майнових злочинів  35-річного громадянина РФ

Столичний суд призначив п’ять років ув’язнення росіянину, який обікрав консьєржа у багатоповерхівці Святошинського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

«Зловмисник, знаходячись у під’їзді багатоповерхівки, викрав сумку з кімнати консьєржа та втік. Суд врахував усі докази, зібрані поліцейськими під час досудового розслідування, та оголосив порушнику вирок», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадують, що у червні цього року до Святошинського управління поліції Києва звернулася 77-річна жінка, яка працює консьєржем в одному з місцевих будинків, та повідомила, що її обікрали. «Тоді, у результаті розшукових заходів поліцейські викрили у скоєнні злочину раніше судимого за вчинення майнових злочинів  35-річного громадянина РФ. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник зайшов до під’їзду багатоповерхівки, де побачив відчинені двері до кімнати консьєржа. Надалі, він увійшов в приміщення та схопив зі столу жіночу сумку, у якій знаходилися 4 тис. грн й втік», – додали поліцейські.

Поліція розшукала зловмисника. Вироком суду його визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до п’яти років позбавлення волі
Поліція розшукала зловмисника. Вироком суду його визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до п’яти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, а після завершення досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду. Поки тривало слідство, зловмисник перебував під вартою.

Вироком Святошинського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони – на 33% менше, ніж у 2023 році. Чотири роки поспіль найбільш запитаними у злодіїв є Xiaomi, Samsung та iPhone. На них припадає майже 70% від усіх втрачених телефонів цьогоріч. Так, за перший квартал 2025 року злодії викрали або ж українці загубили 997 телефонів Xiaomi, 638 телефонів Samsung та 573 iPhone.

