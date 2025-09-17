«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли

Пводоромивка є обов’язковим етапом належного обслуговування мереж

«Київводоканал» проводитиме профілактичну промивку мереж на Троєщині. Планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі проводитимуть у ніч із 17 на 18 вересня, з 21:00 до 7:00. Також у ці години можливе зменшення тиску у водопровідних мережах. Про це повідомляж Главком із посиланням на «Київводоканал».

Наголошується, що така промивка є обов’язковим етапом належного обслуговування мереж. Це допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води. Промивка також сприяє покращенню якості води, зокрема в резервуарах.

У зону робіт потраплять мережі в житловому масиві Троєщина за адресами:

вул. Рональда Рейгана (від будинку № 2/27 до будинку № 12/16);

просп. Червоної Калини (від будинку № 16/12 до будинку № 36/7);

вул. Сержа Лифаря (від будинку № 7/36 до будинку № 1/49);

вул. Миколи Закревського (від будинку № 27/2 до будинку №49/1).

У «Київводоканалі» просять не використовувати воду з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб під час робіт. Після завершення профілактики воду з крану потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху, тоді вона стане цілком безпечною.

Нагадаємо, слідчі поліції викрили схему заволодіння групою осіб майже 3,1 млн грн коштів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», оголошено підозри учасникам організованої злочинної групи. Засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води «міським водоканалам», організував схему: замість імпортної продукції фактично постачалася вітчизняна, значно дешевша. За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн. грн., що підтверджено судовою економічною експертизою.

До слова, заступнику директора ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомлено про підозру. Правоохоронці встановили, що чиновник закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Правоохоронці встановили, що у березні 2024 року одним із департаментів акціонерного товариства було сформовано річну потребу матеріалів, на підставі чого підконтрольний чиновнику підрозділ оголосив тендер для проведення відкритих торгів.