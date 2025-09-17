Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли
Під час промивки мереж Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану
фото з відкритих джерел

Пводоромивка є обов’язковим етапом належного обслуговування мереж

«Київводоканал» проводитиме профілактичну промивку мереж на Троєщині. Планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі проводитимуть у ніч із 17 на 18 вересня, з 21:00 до 7:00. Також у ці години можливе зменшення тиску у водопровідних мережах.  Про це повідомляж Главком із посиланням на «Київводоканал».

Наголошується, що така промивка є обов’язковим етапом належного обслуговування мереж. Це допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води. Промивка також сприяє покращенню якості води, зокрема в резервуарах.

У зону робіт потраплять мережі в житловому масиві Троєщина за адресами: 

  • вул. Рональда Рейгана (від будинку № 2/27 до будинку № 12/16);
  • просп. Червоної Калини (від будинку № 16/12 до будинку № 36/7);
  • вул. Сержа Лифаря (від будинку № 7/36 до будинку № 1/49);
  • вул. Миколи Закревського (від будинку № 27/2 до будинку №49/1).

У «Київводоканалі» просять не використовувати воду з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб під час робіт. Після завершення профілактики воду з крану потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху, тоді вона стане цілком безпечною.

Нагадаємо, слідчі поліції викрили схему заволодіння групою осіб майже 3,1 млн грн коштів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», оголошено підозри учасникам організованої злочинної групи. Засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води «міським водоканалам», організував схему: замість імпортної продукції фактично постачалася вітчизняна, значно дешевша. За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн. грн., що підтверджено судовою економічною експертизою.

До слова, заступнику директора ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомлено про підозру. Правоохоронці встановили, що чиновник закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Правоохоронці встановили, що у березні 2024 року одним із департаментів акціонерного товариства було сформовано річну потребу матеріалів, на підставі чого підконтрольний чиновнику підрозділ оголосив тендер для проведення відкритих торгів.

 

Теги: Київводоканал Київ водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною зміни руху стало проведення продовольчого ярмарку на вул. Івана Микитенка
У Києві 16 вересня змінено рух автобусів: схема
Вчора, 10:28
Будівнитво багатоповерхівки на столичній Оболоні
Українець, що повернувся після трьох років російського полону, розказав, чим його здивував Київ
12 вересня, 15:00
У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата
У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата
29 серпня, 17:51
Правопорушник перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
22 серпня, 19:04
За даними слідства, у середньому бухгалтерка «заробляла» понад 100 тис. грн на місяць
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
22 серпня, 18:51
Верховний cуд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
22 серпня, 18:49
Кияни скаржаться на якість повітря
Один з районів столиці накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
21 серпня, 22:55
Реверсний рух на мосту запроваджено в експериментальному режимі на час ремонтних робіт
Відсьогодні графік реверсного руху на мосту через Десенку змінено
18 серпня, 15:34
Ремонт дорожного покриття на вулиці Оноре де Бальзака у вівторок, 19 серпня, триватиме з 8:00 до 21:00
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено протягом одного дня
18 серпня, 11:50

Новини

«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли
«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли
На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг
На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
Пес Міша з «Теремків», якого не пускали в метро, опинився у притулку
Пес Міша з «Теремків», якого не пускали в метро, опинився у притулку
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
Мурал, присвячений рятувальникам, з'явився на Центральному автовокзалі
Мурал, присвячений рятувальникам, з'явився на Центральному автовокзалі

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua