Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)

Будріс запевнив, що Литва стоїть поруч з Україною скрізь і завжди

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прибув з візитом до України. Про це він повідомив у соціальній мережі Х, опублікувавши відео, записане на Михайлівській площі в Києві, пише «Главком».

«Вітання з України! Незважаючи на триваючу російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, створюють, відбудовують і мужньо захищають не лише Україну, а й всю Європу», – написав Будріс.

Будріс запевнив, що Литва завжди підтримуватиме Україну, аж до досягнення миру та перемоги.

Нагадаємо, Генпрокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви затримали групу осіб, підозрюваних в організації та скоєнні вибухів у різних країнах Європи. Організацією та координацією злочинів займалися люди, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовську Генпрокуратуру.

Зазначається, що громадянин Литви А. Ш. 1973 року народження звинувачується у відправленні посилок із саморобними вибуховими пристроями до Великої Британії та Польщі. За даними слідства, всього підозрюваний вислав чотири таких посилки з Вільнюса, скориставшись міжнародними службами доставки DHL і DPD.