  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві через ДТП заблоковано рух тролейбусів п’яти маршрутів

    • Розсилка
    У Києві через ДТП заблоковано рух тролейбусів п’яти маршрутів

    Рух тролейбусів було відновлено за півгодини

    Сьогодні, 10 вересня, з 9:52 було тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів №№8, 9, 17, 19, 19д по просп. Повітрофлотському - вул. Юліуса Фучика в напрямку вул. Смілянської. Про це повідомляє прес-служба «Київпастрансу».

    Це сталося у зв'язку з ДТП. На місце аварії було направлено поліцію міста.

    О 10:21 рух тролейбусів було відновлено. 

    Як повідомлялося, сьогодні зранку через дощову погоду Київ застряг у величезних заторах.

    Найскладніша ситуація спостерігалася в центрі міста - автомобілі там рухалися зі швидкістю 10 км/год.

    Також був ускладнений під'їзд до центральної частини Києва від Повітрофлотського проспекту і вулиці Жилянської.

    Читайте також
    ДТП Київ громадський транспорт поліція Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ