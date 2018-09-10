У Києві через ДТП заблоковано рух тролейбусів п’яти маршрутів



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Рух тролейбусів було відновлено за півгодини

Сьогодні, 10 вересня, з 9:52 було тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів №№8, 9, 17, 19, 19д по просп. Повітрофлотському - вул. Юліуса Фучика в напрямку вул. Смілянської. Про це повідомляє прес-служба «Київпастрансу».

Це сталося у зв'язку з ДТП. На місце аварії було направлено поліцію міста.

О 10:21 рух тролейбусів було відновлено.

Як повідомлялося, сьогодні зранку через дощову погоду Київ застряг у величезних заторах.

Найскладніша ситуація спостерігалася в центрі міста - автомобілі там рухалися зі швидкістю 10 км/год.

Також був ускладнений під'їзд до центральної частини Києва від Повітрофлотського проспекту і вулиці Жилянської.