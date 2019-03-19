У Києві горіло 6 га трав’яного настилу



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До ліквідації пожежі залучалося 26 рятувальників

У понеділок, 18 березня, у Дарницькому районі столиці горів трав’яний настил. На місце події негайно прибули рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Горіла суха трава на площі 6 га. Розповсюдженню вогню сприяв поривчастий вітер.

О 18:19 пожежа була локалізована, а о 19:24 ліквідована.

На місце пожежі виїжджало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловік особового складу ДСНС.

Загиблих та травмованих не має.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

Як повідомлялося, 12 березня сталася пожежа між озерами Небреж та Мартишів неподалік від вул. Колекторної, що у Дарницькому районі столиці: горів трав’яний настил.

Нагадаємо, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів.