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    У будівлі неподалік КПІ згорів чоловік (фото)

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    Пожежа виникла у нежитловій будівлі - У будівлі неподалік КПІ згорів чоловік (фото)
    Пожежа виникла у нежитловій будівлі
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, у пожежі загинув безхатченко

    У четвер, 8 серпня, в Солом'янському районі сталася пожежа в одноповерховому приміщенні на вулиці Борщагівська, 139/141. У дворі між будинками палала нежитлова будівля, на місце терміново вирушили рятувальники 18-ї пожежної частини.

    Пожежа почалася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Рятувальники оперативно ліквідували полум'я і коли диму стало менше, то пожежники виявили в приміщенні обгоріле тіло. Місце оглянули поліцейські і викликали слідчо-оперативну групу.

    За словами місцевих жителів, в цій будівлі періодично ночували люди без певного місця проживання. Попередньо, у вогні загинув чоловік на ім'я Стас, якого незадовго до пожежі бачили люди з сусідніх будинків.

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    У будівлі неподалік КПІ згорів чоловік (фото)
    У будівлі неподалік КПІ згорів чоловік (фото)
    У будівлі неподалік КПІ згорів чоловік (фото)
    У будівлі неподалік КПІ згорів чоловік (фото)
    У будівлі неподалік КПІ згорів чоловік (фото)
    Фото: Інформатор

    Причини загоряння та особа чоловіка, що загинув, встановлюються.

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