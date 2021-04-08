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    У Києві в Дарницькому районі серед ночі горіла багатоповерхівка (фото)

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    Існувала загроза життю людей, тому вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації людей - У Києві в Дарницькому районі серед ночі горіла багатоповерхівка (фото)
    Існувала загроза життю людей, тому вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації людей
    фото: ДСНС

    У ході гасіння пожежі з сусідніх квартир було виведено на безпечну відстань 10 людей.

    У Дарницькому районі на вулиці Євгена Харченка, 27 сталась пожежа у квартирі, через що з будинку евакуювали 10 людей. Загоряння сталося в квартирі на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку, з загрозою розповсюдження вогню на сусідні квартири. Про це розповіли в пресслужбі ДСНС Києва.

    Разом з тим, існувала загроза життю людей, тому вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.

    Пожежу було локалізовано 02:22 на площі 45 кв. м та о 02:28 — ліквідовано. У ході гасіння пожежі з сусідніх квартир було виведено на безпечну відстань 10 людей. Квартира, де сталася пожежа вигоріла повністю, закопчені стіни, стеля, двері сусідніх квартир та загального коридору.

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    У Києві в Дарницькому районі серед ночі горіла багатоповерхівка (фото)
    У Києві в Дарницькому районі серед ночі горіла багатоповерхівка (фото)
    У Києві в Дарницькому районі серед ночі горіла багатоповерхівка (фото)

    Тим часом, під час гасіння пожежі, що виникла у Святошинському районі столиці, вогнеборці знайшли тіло господаря квартири без ознак життя. Як говориться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, у неділю, 4 квітня, о 06:18 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу по пр. Перемоги, 127, що у Святошинському районі столиці.

    «На місце події було одразу ж направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в одній із кімнат двокімнатної квартири на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання. У ході гасіння пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло загиблого чоловіка 1939 року народження», – йдеться у повідомленні.

    Теги: пожежа Київ ДСНС квартира
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