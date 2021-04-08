У Києві в Дарницькому районі серед ночі горіла багатоповерхівка (фото)
У ході гасіння пожежі з сусідніх квартир було виведено на безпечну відстань 10 людей.
У Дарницькому районі на вулиці Євгена Харченка, 27 сталась пожежа у квартирі, через що з будинку евакуювали 10 людей. Загоряння сталося в квартирі на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку, з загрозою розповсюдження вогню на сусідні квартири. Про це розповіли в пресслужбі ДСНС Києва.
Разом з тим, існувала загроза життю людей, тому вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.
Пожежу було локалізовано 02:22 на площі
Тим часом, під час гасіння пожежі, що виникла у Святошинському районі столиці, вогнеборці знайшли тіло господаря квартири без ознак життя. Як говориться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, у неділю, 4 квітня, о 06:18 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу по пр. Перемоги, 127, що у Святошинському районі столиці.
«На місце події було одразу ж направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в одній із кімнат двокімнатної квартири на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання. У ході гасіння пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло загиблого чоловіка 1939 року народження», – йдеться у повідомленні.