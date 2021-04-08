У Києві в Дарницькому районі серед ночі горіла багатоповерхівка (фото)

Існувала загроза життю людей, тому вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації людей

У ході гасіння пожежі з сусідніх квартир було виведено на безпечну відстань 10 людей.

У Дарницькому районі на вулиці Євгена Харченка, 27 сталась пожежа у квартирі, через що з будинку евакуювали 10 людей. Загоряння сталося в квартирі на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку, з загрозою розповсюдження вогню на сусідні квартири. Про це розповіли в пресслужбі ДСНС Києва.

Разом з тим, існувала загроза життю людей, тому вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.

Пожежу було локалізовано 02:22 на площі 45 кв. м та о 02:28 — ліквідовано. У ході гасіння пожежі з сусідніх квартир було виведено на безпечну відстань 10 людей. Квартира, де сталася пожежа вигоріла повністю, закопчені стіни, стеля, двері сусідніх квартир та загального коридору.

Тим часом, під час гасіння пожежі, що виникла у Святошинському районі столиці, вогнеборці знайшли тіло господаря квартири без ознак життя. Як говориться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, у неділю, 4 квітня, о 06:18 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу по пр. Перемоги, 127, що у Святошинському районі столиці.

«На місце події було одразу ж направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в одній із кімнат двокімнатної квартири на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання. У ході гасіння пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло загиблого чоловіка 1939 року народження», – йдеться у повідомленні.