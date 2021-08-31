Міністр Ткаченко не прийде на засідання Київради

Ткаченко повідомив, що на сесії Київради буде його заступниця Світлана Фоменко, бо віну відпустці

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, якого запросили на сьогоднішнє засідання Київради, не прийде. Каже, що зараз перебуває у відпустці. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Перебуваючи у законній відпустці, з подивом дізнався, що мер Києва Віталій Кличко «викликає» мене на сесію Київради, аби заслухати інформацію про захист історичної спадщини столиці. Віталію Володимировичу добре відомо, що наразі я в офіційній відпустці, а не спонтанному відрядженні», – написав Ткаченко.

Міністр також повідомив, що на сесії Київради буде його заступниця Світлана Фоменко.

«Віталію Володимировичу добре відомо, що наразі я в офіційній відпустці, а не спонтанному відрядженні. Очевидно, на це і був розрахунок. І все як завжди через публікації у соцмережах.

Проте не на тих напали. Завтра на сесії Київської міської ради очікуйте на мою заступницю, Світлану Фоменко. Але ж вочевидь вас цікавить не фактаж і зміст, а продовження спілкування через соцмережі. Тож додатково пропоную ще один варіант.

Після мого повернення, 2 вересня, запрошую Вас, Віталій Кличко, до себе, у Міністерство. Щоб Ви, як очільник столиці, розповіли чому режими історичних ареалів у Києві одні з найгірших в країні», – написав міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, відбудеться продовження пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

Нагадаємо, Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Виговського запрошено на пленарне засідання II сесії Київської міської ради ІХ скликання.