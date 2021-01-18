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    Новини

    У Києві іноземець жорстоко побив свою подругу

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    Поліція затримала 60-річного іноземця - У Києві іноземець жорстоко побив свою подругу
    Поліція затримала 60-річного іноземця
    Фото: Нацполіція

    Жінку з тяжкими травмами голови доставили до лікарні

    У приватному будинку на вулиці Димерській у Києві чоловік побив жінку. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група району та бригада швидкої медичної допомоги.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, в будинку правоохоронці виявили його власницю з травмами голови та встановили свідків, які повідомили, що до події може бути причетний близький друг потерпілої.

    «Ми з’ясували, що напередодні до 65-річної жінки прийшов у гості її друг, спільно з яким вона розпивала алкогольні напої. Згодом між ними стався конфлікт, у ході якого чоловік розбив об голову жінки скляну кружку та почав бити по голові та обличчю. Після скоєного зловмисник втік з місця події», – розповів заступник начальника – начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

    Працівники сектору кримінальної поліції за декілька годин встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його за місцем проживання.

    Зловмисником виявився раніше не судимий 60-річний уродженець іншої держави. Одяг підозрюваного зі слідами речовини бурого кольору поліцейські вилучили та направили на експертизу.

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    У Києві іноземець жорстоко побив свою подругу
    У Києві іноземець жорстоко побив свою подругу

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці жінка чоловік злочин
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