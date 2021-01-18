У Києві іноземець жорстоко побив свою подругу

Жінку з тяжкими травмами голови доставили до лікарні

У приватному будинку на вулиці Димерській у Києві чоловік побив жінку. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група району та бригада швидкої медичної допомоги.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, в будинку правоохоронці виявили його власницю з травмами голови та встановили свідків, які повідомили, що до події може бути причетний близький друг потерпілої.

«Ми з’ясували, що напередодні до 65-річної жінки прийшов у гості її друг, спільно з яким вона розпивала алкогольні напої. Згодом між ними стався конфлікт, у ході якого чоловік розбив об голову жінки скляну кружку та почав бити по голові та обличчю. Після скоєного зловмисник втік з місця події», – розповів заступник начальника – начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Працівники сектору кримінальної поліції за декілька годин встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його за місцем проживання.

Зловмисником виявився раніше не судимий 60-річний уродженець іншої держави. Одяг підозрюваного зі слідами речовини бурого кольору поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.