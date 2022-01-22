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    У Києві на «дистанційку» відправили майже тисячу класів у різних школах

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    У Києві на дистанційне навчання відправили дві школи - У Києві на «дистанційку» відправили майже тисячу класів у різних школах
    У Києві на дистанційне навчання відправили дві школи
    фото з відкритих джерел

    У Києві зростання захворюваності на коронавірус серед школярів

    Захворюваність серед школярів – далека від критичних показників і столичні школи поки працюють у звичайному режимі. Про це заявив заступник голови Київміськдержадміністрації Валентин Мондриївський, передає пресслужба КМДА.

    «Київ наразі перебуває в жовтій карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі. Водночас керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти», – сказав посадовець.

    За його словами, зараз спостерігається зростання захворюваності, «і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока»

    «Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах», – зауважив Мондриївський.

    Він зазначив, що в столиці роблять усе для запобігання стрімкого поширення вірусу.

    «Голови районних адміністрацій отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів», – додав Мондриївський.

    Нагадаємо, учні п’ятих-одинадцятих класів шкіл Львівської та Тернопільської міських територіальних громад можуть перейти на дистанційну форму навчання.

    До слова, Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус. Швидкі тести на виявлення Сovid-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП «Укрвакцина» для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України.

    Глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». Сьогодні також міністр оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

    Теги: Київ навчання КМДА учні коронавірус
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    У Києві на «дистанційку» відправили майже тисячу класів у різних школах