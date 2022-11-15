РФ завдала ракетних ударів по Києву: у місті пожежа (фото)

У столиці пролунало кілька вибухів

Рашисти завдали ракетного удару по Україні

У Києві вдень пролунали вибухи. Спочатку про приліт повідомили соцмережі, згодом підтвердила влада. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.

Київська військова адміністрація підтвердила, що є інформація про збиті об’єкти.

«Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Нагадаємо, удень 15 листопада в Україні була оголошена всеукраїнська повітряна тривога.

Як відомо, пообіді 15 листопада на всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Як стало відомо, рашисти запустили десятки ракет із Чорного моря та Астрахані/Волгодонська.

Вже відомо про роботу ППО на Сумщині та Одещині.

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Крім того, сили оборони працюють на Чернігівщині.

Увага! Не фотографуйте та не викладайте в мережу фото/відео ракетних влучань та роботи сил ППО! Не працюйте на ворога!