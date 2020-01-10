Вартість парковки у центрі Києва може зрости у п'ять разів



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Тариф на паркування не змінювався у столиці протягом декількох років

У планах столичної влади значно збільшити вартість парковки. Але для перегляду тарифу мерія Києва не має повноважень.

Про це розповів «Сьогодні» начальник Інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Дмитро Рахматуллін.

Він запевняє, що мерія неодноразово зверталася до Кабміну і Верховної Ради, щоб отримати такі повноваження, але поки безрезультатно.

«Яким саме має бути тариф за паркування, кожне місто має визначати сам для себе. І нам необхідні такі повноваження. При вартості паркування в центрі Києва в 10 гривень за годину, ми зараз фіксуємо 100% заповнені паркувальні місця в першій зоні. На жаль, такий тариф вже давно застарів. Люди залишають свій автомобіль на цілий день, а це до 10 годин часу по 10 гривень за годину становить 100 гривень в день. І більшість з них не платять! Адже штраф за несплату їх теж не лякає – максимально це 200 гривень. При цьому, якщо оплатити його протягом 10 днів з 50% знижкою, то виходить ті ж самі 100 грн. Як наслідок, ми маємо якусь гру в рулетку: не оштрафували за неоплату – виграв 100 грн. Оштрафували – оплатив 100 гривень за день паркування. Тому ми хочемо ввести обмеження за кількістю допустимих годин паркування в залежності від зони, наприклад, тільки на 2-3 години в центрі», - розповів Рахматуллін.

За його словами, тариф за парковку повинен бути збільшений у центральній частині міста суттєво – як мінімум, до 50 гривень за годину.

«Також повинні бути збільшені штрафи. Це буде додатковим стимулом для людей шукати вільні місця на парковках або залишати авто біля метро і пересуватися по місту на громадському транспорті», – запевняє Рахматуллін.