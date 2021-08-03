У Києві маршруткою керував п’яний та позбавлений водійських прав чоловік

На водія патрульні склали два адміністративних протоколи

На вулиці Милославській в Деснянському районі Києва (масив Троєщина) інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили водія автобуса, що здійснював перевезення пасажирів з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Водій відмовився пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, мотивуючи це тим, що не хоче витрачати час.

Крім того, патрульні з'ясували, що чоловік взагалі не повинен сідати за кермо, бо минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами.

Водія відсторонили від керування та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у праві керування). Про подію повідомили перевізника.

Нагадаємо, нещодавно двох водіїв столичних маршрутних таксі відсторонили від керування транспортними засобами після того, як вони не пройшли тест на алкоголь.

Відтепер усім без винятку перевізникам, які працюють зараз та хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах Києва, доведеться прийняти нові правила.