Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)

У ніч на 2 червня ворог застосував балістику, «циркони» та «шахеди» – постраждали щонайменше п'ять районів столиці

Станом на ранок 2 червня у столиці продовжує зростати кількість жертв та постраждалих внаслідок нічної та ранкової масованої атаки російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Згідно з офіційними даними рятувальників, станом на 08:00 у місті вже відомо про чотирьох загиблих осіб.

Також збільшилася кількість поранених – наразі зафіксовано 58 постраждалих, серед яких троє дітей. Усім постраждалим надається необхідна екстрена медична допомога.

«Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабного російського обстрілу», – зазначили у відомстві.

Знищений вогнем автосалон Zeekr у Києві фото: ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 червня 2026 року фото: ДСНС Києва

Ворог знов атакував гаражі у столиці фото: ДСНС Києва

Один з гаражних кооперативів у Києві після атаки окупантів фото: ДСНС Києва

Всі підрозділи екстрених служб працюють у посиленому режимі на місцях руйнувань, розбираючи завали та приборкуючи осередки займань у різних районах столиці. Інформація постійно оновлюється та уточнюється, додали у ДСНС.

Знищені вогнем після атаки РФ автівки фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 58 – постраждали, серед них троє дітей. За даними міської влади, 40 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно. Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці.

Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів. На фото видніється дим над Києвом після ранкової атаки РФ. За попередніми даними, ворог вдарив по ранковому місту ракетами типу «Циркон».

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.