Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання
фото: ДСНС Києва/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У ніч на 2 червня ворог застосував балістику, «циркони» та «шахеди» – постраждали щонайменше п'ять районів столиці

Станом на ранок 2 червня у столиці продовжує зростати кількість жертв та постраждалих внаслідок нічної та ранкової масованої атаки російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Згідно з офіційними даними рятувальників, станом на 08:00 у місті вже відомо про чотирьох загиблих осіб.

Також збільшилася кількість поранених – наразі зафіксовано 58 постраждалих, серед яких троє дітей. Усім постраждалим надається необхідна екстрена медична допомога.

«Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабного російського обстрілу», – зазначили у відомстві.

Знищений вогнем автосалон Zeekr у Києві
Знищений вогнем автосалон Zeekr у Києві
фото: ДСНС Києва
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото) фото 1
фото: ДСНС Києва
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 червня 2026 року
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 червня 2026 року
фото: ДСНС Києва
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото) фото 2
фото: ДСНС Києва
Ворог знов атакував гаражі у столиці
Ворог знов атакував гаражі у столиці
фото: ДСНС Києва
Один з гаражних кооперативів у Києві після атаки окупантів
Один з гаражних кооперативів у Києві після атаки окупантів
фото: ДСНС Києва

Всі підрозділи екстрених служб працюють у посиленому режимі на місцях руйнувань, розбираючи завали та приборкуючи осередки займань у різних районах столиці. Інформація постійно оновлюється та уточнюється, додали у ДСНС.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х
Знищені вогнем після атаки РФ автівки
Знищені вогнем після атаки РФ автівки
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 58 – постраждали, серед них троє дітей. За даними міської влади, 40 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно. Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці.

Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів. На фото видніється дим над Києвом після ранкової атаки РФ. За попередніми даними, ворог вдарив по ранковому місту ракетами типу «Циркон».

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

Теги: Київ ДСНС обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування критично важливого обладнання
Росія третю добу поспіль атакує обʼєкти «Нафтогазу»
19 травня, 10:30
У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу, здійсненого росіянами у ніч проти 14 травня 2026 року
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
14 травня, 10:22
Експерший заступник голови КМДА Микола Поворозник хоч і перейшов на менш статусну посаду радника, колишній вплив не втратив
Звільнений заступник Кличка Поворозник продовжує керувати Києвом – джерела
14 травня, 16:28
Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 77
Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти
24 травня, 14:10
Атака росіян у ніч на 24 травня 2026 року стала однією з наймасштабніших для міста за останній час
Масований обстріл Києва: Кличко назвав кількість постраждалих, які залишаються у лікарнях
25 травня, 09:18
Київ оговтується від нічної атаки
У Києві після атаки РФ 81 постраждалий. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
24 травня, 21:52
Аварійно-відновлювальні роботи у Києві після масованого обстрілу 24 травня 2026року завершено
Рух транспорту в Києві після обстрілу 24 травня: де вже відкрито проїзд
26 травня, 14:16
Через ворожу атаку є пошкодження автомобілей та цивільної інфраструктури
Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
Вчора, 08:43
Обмеження стосуються руху Північним мостом у напрямку станції метро «Почайна»
Рух Північним мостом столиці частково обмежено до 1 червня (схема)
28 травня, 17:03

Новини

Атака на Київ: пошкоджено амбулаторію на 20 тисяч пацієнтів
Атака на Київ: пошкоджено амбулаторію на 20 тисяч пацієнтів
Автоматизовані турелі та РЕБ: очільник Київщини розповів, як відбивали нічний удар РФ
Автоматизовані турелі та РЕБ: очільник Київщини розповів, як відбивали нічний удар РФ
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)
У Києві внаслідок нічної атаки спалахнув автосалон Zeekr (відео)
У Києві внаслідок нічної атаки спалахнув автосалон Zeekr (відео)
Київ оговтується після нічного удару: у місті знову лунали вибухи, видніється дим
Київ оговтується після нічного удару: у місті знову лунали вибухи, видніється дим

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Вчора, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua