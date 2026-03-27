Низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами 28-29 березня: перелік маршрутів

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності

28-29 березня буде змінено маршрути деяких автобусів

Цими вихідними низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Академіка Шалімова, Татарській, Ігоря Юхновського та бульв. Амвросія Бучми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську раду.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків у суботу, 28 березня, транспорт курсуватиме:

автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;

автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

автобус № 37-Д – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;

автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;

автобус № 44 – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської;

автобус № 49 – від станції міської електрички «Березняки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 87 – від ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом до вул. Митрополита Андрея Шептицького. У зворотному напрямку без змін;

автобус № 95 – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом до Русанівських садів. У зворотному напрямку без змін;

автобус № 110 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську). У зворотному напрямку без змін.

У неділю, 29 березня, рух громадського транспорту організують:

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;

автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі – вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

«Київпастрансі» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, столична влада наразі не планує змінювати графік роботи громадського транспорту на великодні свята. Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако, підземка та наземний транспорт працюватимуть у звичайному режимі.