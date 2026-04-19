Теракт у Києві. Глава Нацполіції відсторонив двох патрульних

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Як розповів очільник Нацполіції, у ході службового розслідування вивчаються наявні відеоматеріали та опитуються свідки
фото: Іван Вигівський/Facebook

Іван Вигівський повідомив про початок службового розслідування

Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

«За дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування. На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків», – заявив Вигівський.

Очільник Нацполіції наголосив, що необхідно встановити всі обставини події без винятків. Нині вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, та опитуються свідки. Зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань.

«Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом», – запевнив Вигівський.

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у Державне бюро розслідувань. 

Як повідомлялося, під час учорашнього теракту в столиці зафіксовано на відео бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. «Також у лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

