Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз

Віталій Тараненко
Комунальне підприємство наполягало: суспільне обговорення відео з метро впливає на його ділову репутацію

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» намагалося стягнути з обвинуваченого у хуліганстві 27,6 тис. грн матеріальної компенсації і 50 тис. грн моральної шкоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 14 вересня 2025 року 19-річний обвинувачений відзначився хуліганським вчинком у столичному метро. Зокрема, вистрибнув із ескалатора, який рухався у бік станції «Хрещатик», на балюстраду (огорожа між ескалаторами) і побіг донизу у напряму платформ. Під час руху хлопець зламав рекламний світильник, чим завдав збитків власнику ТОВ «Міг+» у розмірі 360 грн.

Хуліган родом із Черкащини, до столиці приїхав на заробітки
Правоохоронці вирахували хулігана за відео, яке було опубліковано у соцмережах. Як з’ясувалося, молодик родом із Черкащини. До столиці приїхав на заробітки.

У суді хлопець вину визнав і щиро розкаявся. Розповів, що у такий спосіб хотів самоствердитись перед друзями-однолітками.

Водночас двоє представників КП «Київський метрополітен», яке у цій справі проходило потерпілою стороною, пояснювали: витівка обвинуваченого завдала 27,6 тис. грн матеріальної шкоди. Мовляв, саме на цю суму було проведено ремонтно-відновлювальних робіт власними силами підприємства.

Крім того, твердили представники комунального підприємства, розповсюдження у мережі інтернет відео з хуліганським вчинком спричинило негативні наслідки для роботи підприємства, пов’язані із суспільним обговоренням. А це впливає на ділову репутацію, переконувала потерпіла сторона і заявила про стягнення 50 тис. грн моральної компенсації з винної особи.

Феміда проаналізувала усі докази і дійшла висновків. По-перше, збитки отримало приватне підприємство «Міг+», яке є власником зламаного рекламного світильника. Директор письмово повідомив правоохоронців про заміну п’яти ламп освітлення. Окремо попросив не залучати його компанію як потерпілу до справи через незначні завдані збитки.

По-друге, суд, хоч і не поставив під сумнів ремонтні роботи комунального підприємства «Київський метрополітен», однак зауважив: пошкоджено майно перебуває на балансі іншого підприємства (ТОВ «Міг+»), відповідно, проведення ремонт робіт не обумовлено договірними зобов`язаннями з технічного обслуговування.

Що стосується вимог КП про стягнення моральної шкоди, то тут Феміда наголосила: публікації відео в інтернеті носять розважальний контент. Саме ж обговорення користувачів стосується засудження поведінки винної особи і жодним чином не торкалося діяльності комунального підприємства, на території якого було вчинено правопорушення. Тому суд відкинув ці претензії комунальників.

У підсумку Феміда оштрафувала хулігана на 17 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва призначив 60 годин громадських робіт студенту Київського політехнічного університету за трюк із велосипедом у метро.

Раніше поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Хлопці,  ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».

