У Києві медпрацівниця та поліцейський організували схему фейкової вакцинації

Під час обшуку було виявлено Covid-сертифікати на різних осіб

Розмір винагороди за фейкову вакцинацію становив 4-5 тис. грн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру працівниці одного з медичних закладів, а також співробітнику патрульної поліції, викритих у внесенні недостовірних відомостей до інформаційної системи про вакцинацію від Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, працівник патрульної поліції Києва спільно з працівником медичного закладу за грошову винагороду організували схему внесення до інформаційної системи відомостей про нібито проходження громадянами вакцинації від коронавірусної хвороби для подальшого генерування у застосунку «Дія» електронного сертифікату про вакцинацію. Пошуком клієнтів займався поліцейський, а працівниця медустанови вносила відомості до електронної системи Helsi. Розмір грошової винагороди залежав від назви вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив 4-5 тис. грн.

9 грудня за місцем роботи та проживання вказаних осіб проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено близько $13,5 тис. і майже 340 тис. грн, ювелірні прикраси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, Covid-сертифікати на різних осіб, а також списки громадян, які зверталися з метою отримання підроблених свідоцтв про вакцинацію. Вказані списки налічують понад 200 прізвищ, що може свідчити про отримання учасниками групи неправомірної вигоди на суму близько мільйона гривень.

Під час проведення обшуків працівнику патрульної поліції та працівниці медичного закладу повідомлено про підозру за фактами несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 3 ст. 362 КК України), а також в одержанні працівником підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 4 ст. 354 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.