На Окружній у Києві фура ледь не розчавила Chery (фото, відео)
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У результаті ДТП ніхто не постраждав
У п’ятницю, 15 лютого, в Києві біля Жулянського мосту сталася ДТП: автомобіль Chery намагався обігнати вантажівку, але потрапив в «мертву зону», в результаті чого сталося зіткнення.
Аварія сталася близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.
За словами водія фури, він прямував в сторону Жулянського моста. Chery намагався обігнати вантажний автомобіль і перебудуватися в один ряд з ним. Однак фура не пропустила «легковик» і влетіла в водійську сторону.
На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав. У Chery незначно пошкоджена бокові передні двері.
На місці події працював наряд поліції. Деталі аварії встановлять правоохоронці.
Як повідомлялося, на Столичному шосе зіткнулися Mercedes ML і Toyota Rav 4. Від удару обидва автомобілі виявилися в заметі.