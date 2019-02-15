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    На Окружній у Києві фура ледь не розчавила Chery (фото, відео)

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    У Chery незначно пошкоджена бокові передні двері - На Окружній у Києві фура ледь не розчавила Chery (фото, відео)
    У Chery незначно пошкоджена бокові передні двері
    Фото: Інформатор

    У результаті ДТП ніхто не постраждав

    У п’ятницю, 15 лютого, в Києві біля Жулянського мосту сталася ДТП: автомобіль Chery намагався обігнати вантажівку, але потрапив в «мертву зону», в результаті чого сталося зіткнення.

    Аварія сталася близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія фури, він прямував в сторону Жулянського моста. Chery намагався обігнати вантажний автомобіль і перебудуватися в один ряд з ним. Однак фура не пропустила «легковик» і влетіла в водійську сторону.

    На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав. У Chery незначно пошкоджена бокові передні двері.

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    На Окружній у Києві фура ледь не розчавила Chery (фото, відео)
    На Окружній у Києві фура ледь не розчавила Chery (фото, відео)
    На Окружній у Києві фура ледь не розчавила Chery (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд поліції. Деталі аварії встановлять правоохоронці.

    Як повідомлялося, на Столичному шосе зіткнулися Mercedes ML і Toyota Rav 4. Від удару обидва автомобілі виявилися в заметі.

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