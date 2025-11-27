У Києві молодик, думаючи що допомагає СБУ, спалив поштомат «Укрпошти»

За підпал затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років

Київські правоохоронці повідомили про підозру 21-річному мешканцю столиці, який, перебуваючи в омані і думаючи, що виконує завдання СБУ, скоїв підпал поштомату «Укрпошти» на вулиці Юрія Іллєнка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та столичну прокуратуру.

Правоохоронці повідомили, що напередодні підпалу молодик познайомився з дівчиною в месенджері та домовився про зустріч. Після цього йому зателефонував чоловік, який назвався «працівником СБУ» і сказав, що дівчина, з якою він збирається на побачення, є агенткою РФ і нині затримана українськими спецслужбами, а для викриття потрібна його допомога.

«Псевдопрацівник СБУ дав хлопцю телефоном завдання спочатку спостерігати за одним з відділень «Укрпошти», а потім підпалити поштомат біля нього», – повідомили у поліції.

Чоловік був певен, що отримує завдання від СБУ фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними слідства, хлопець вважав, що таким чином допомагає викрити зрадника, який працює у цьому відділенні «Укрпошти».

Хлопцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

У поліції вкотре наголосили, що росіяни продовжують чинити тиск в інформаційному просторі та підбурювати людей до вчинення злочинів. Тож радять про всі підозрілі події повідомляти до поліції на спецлінію 102.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли молоді люди вчиняють злочинні дії на замовлення російських спецслужб, часом не розуміючи, чиє завдання виконують. Зокрема, у Києві правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Правоохоронці, які прибули на місце пожежі, встановили, що транспортний засіб підпалили за допомогою легкозаймистої рідини та під час розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.