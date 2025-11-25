Ситуація з ВІЛ та гепатитами у Києві. Стало відомо, що відбувається під час війни

Валентина Гінзбург: «Захворюваність на гепатити В і С в місті дещо зростає, але…»

З 2017 року у Києві реалізується міжнародна стратегія подолання епідемії ВІЛ-інфекції, яка називається Fast Track. Смертність зменшується, а передача ВІЛ від матері до дитини за минулий рік дорівнює нулю. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

«Швидкі тести на ВІЛ наявні у всіх закладах охорони здоров'я починаючи ще з 2018 року. Обстеження виявлених пацієнтів та призначення їм лікування відбувається своєчасно та в повному обсязі», – пояснила вона.

За словами експосадовиці, статистика щодо всіх захворювать наразі не публікується державним центром громадського здоров'я, тому показники захворюваності, розповсюдженості та смертності в розрізі всіх регіонів порівнювати не можливо. «Ми можемо оперувати лише показниками наших комунальних закладів, без врахування даних державних та приватних лікарень», – пояснила вона.

Водночас Гінзбург наголосила, що захворюваність на гепатити В і С в столиці дещо зростає, але на цей ріст впливає, зокрема, суттєве покращення виявлення цих хвороб. За її словами, лікування гепатитів наразі є можливим і доступним.

Коментуючи запитання про Covid-19, колишня очільниця Департаменту охорони здоров’я КМДА наголосила, що він нікуди не зникав. За словами експосадовиці, рівень захворюваності на Covid-19 суттєво знизився, а пандемія у світі закінчилась.

«Тож тепер треба звикати до нього, як, наприклад, до грипу. Періодично рівень захворюваності на ковід серед населення буде підвищуватися, коливання рівня носитимуть сезонний характер. Саме це ми з вами і побачили. Тож треба дбати про профілактику зараження», – додала Гінзбург.

Нагадаємо, у столиці в межах Європейського тижня тестування можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ та гепатити B, C. Тест не потребує спеціальної підготовки, займає 15 хвилин та проводиться конфіденційно.

До слова, колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, яка обіймала цю посаду вісім років і керувала медичною галуззю столиці в період пандемії та повномасштабного вторгнення Росії, вперше після відставки прокоментувала своє звільнення. В інтерв'ю «Главкому» Гінзбург заявила, що її відставка була передбачуваною й закономірною.