Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ситуація з ВІЛ та гепатитами у Києві. Стало відомо, що відбувається під час війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація з ВІЛ та гепатитами у Києві. Стало відомо, що відбувається під час війни
За словами ексдиректорки Департаменту охорони здоров’я КМДА, лікування пацієнтів відбувається своєчасно та в повному обсязі
фото: depositphotos.com

Валентина Гінзбург: «Захворюваність на гепатити В і С в місті дещо зростає, але…»

З 2017 року у Києві реалізується міжнародна стратегія подолання епідемії ВІЛ-інфекції, яка називається Fast Track. Смертність зменшується, а передача ВІЛ від матері до дитини за минулий рік дорівнює нулю. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

«Швидкі тести на ВІЛ наявні у всіх закладах охорони здоров'я починаючи ще з 2018 року. Обстеження виявлених пацієнтів та призначення їм лікування відбувається своєчасно та в повному обсязі», – пояснила вона.

За словами експосадовиці, статистика щодо всіх захворювать наразі не публікується державним центром громадського здоров'я, тому показники захворюваності, розповсюдженості та смертності в розрізі всіх регіонів порівнювати не можливо. «Ми можемо оперувати лише показниками наших комунальних закладів, без врахування даних державних та приватних лікарень», – пояснила вона.

Водночас Гінзбург наголосила, що захворюваність на гепатити В і С в столиці дещо зростає, але на цей ріст впливає, зокрема, суттєве покращення виявлення цих хвороб. За її словами, лікування гепатитів наразі є можливим і доступним.

Коментуючи запитання про Covid-19, колишня очільниця Департаменту охорони здоров’я КМДА наголосила, що він нікуди не зникав. За словами експосадовиці, рівень захворюваності на Covid-19 суттєво знизився, а пандемія у світі закінчилась.

«Тож тепер треба звикати до нього, як, наприклад, до грипу. Періодично рівень захворюваності на ковід серед населення буде підвищуватися, коливання рівня носитимуть сезонний характер. Саме це ми з вами і побачили. Тож треба дбати про профілактику зараження», – додала Гінзбург.

Нагадаємо, у столиці в межах Європейського тижня тестування можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ та гепатити B, C. Тест не потребує спеціальної підготовки, займає 15 хвилин та проводиться конфіденційно.

До слова, колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, яка обіймала цю посаду вісім років і керувала медичною галуззю столиці в період пандемії та повномасштабного вторгнення Росії, вперше після відставки прокоментувала своє звільнення. В інтерв'ю «Главкому» Гінзбург заявила, що її відставка була передбачуваною й закономірною.

Читайте також:

Теги: гепатит ВІЛ/СНІД Валентина Гінзбург Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 25-30 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
24 листопада, 11:27
У низці областей введено екстрені відключення світла
У низці областей введено екстрені відключення світла
20 листопада, 15:06
Власники припаркованих уздовж проїжджої частини дороги автомобілів не залишили місця для великогабаритної техніки
На Подолі припарковані автівки заважали гасити пожежу в багатоповерхівці (відео)
13 листопада, 11:28
Метрополітен у Києві відкривали «до дати» – річниці жовтневого перевороту
65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро Ювілей
8 листопада, 20:15
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
5 листопада, 21:45
Столичні супермаркети пропонують декілька видів хурми
У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах
31 жовтня, 17:24
Гасіння пожежі на вулиці В'ячеслава Липинського
У багатоповерхівці на вулиці Липинського горіла покрівля мансарди (фото)
29 жовтня, 18:32
42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримано
Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи
29 жовтня, 16:59
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
28 жовтня, 15:21

Новини

У Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо
У Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо
Ситуація з ВІЛ та гепатитами у Києві. Стало відомо, що відбувається під час війни
Ситуація з ВІЛ та гепатитами у Києві. Стало відомо, що відбувається під час війни
Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Ексочільниця столичної медицини розповіла, що її могло вивести з себе
Ексочільниця столичної медицини розповіла, що її могло вивести з себе

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua