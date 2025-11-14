З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Київ

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу фіксуються у шістьох районах столиці, передає «Главком».

Окупанти поцілили по житлових будинках, уламки впали у двори багатоповерхівок та на подвір'ї школи. У будинках вибиті вікна внаслідок влучань та вибухових хвиль.

Місцеві пабліки публікують наслідки ворожої атаки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Наслідки обстрілу Києва станом на 02:00

Деснянський район

У двох житлових будинках у Деснянському районі розгорілися пожежі внаслідок атаки. Бригада медиків попрямувала на місце влучань

Дарницький район

У Дарницькому районі через атаку спалахнув приватний автомобіль, також є звернення до медиків. Наслідки уточнюються.

Також у цьому районі уламки впали на територію школи та у двір житлового будинку.

Подільський район

У Подільському районі виникла пожежа в житловому будинку. За попередніми даними, на 10 поверсі.

Ще за однією адресою виникло загоряння в багатоповерхівці на 12 поверсі.

Шевченківський район

Бригада медиків попрямувала у Шевченківський район. Також у цьому районі виникло загоряння уламків на відкритій території.

Наслідки атаки уточнюються.

Дніпровський район

У Дніпровському районі, де уламки влучили в пʼятиповерховий житловий будинок, є руйнування на одному з нижніх поверхів, палають також дві квартири. З будинку евакуювали дев'ятьох людей. За іншою адресою у цьому районі також зафіксовано пожежу.

Солом'янський район

Виникло загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки. Бригада медиків попрямувала у Солом'янський район. Наслідки атаки уточнюються.

Станом на 01:51, за повідомленням КМВА, є п'ятеро постраждалих, з них двох – госпіталізували. Екстрені служби прямують на місця влучань для ліквідації наслідків. За даними моніторингових каналів, Росія атакує критичну інфораструктуру. У столиці та області фіксуються перебої з електропостачанням.