У Києві на два дні змінено маршрути кількох тролейбусів та автобусів: схеми руху

Через проведення дорожніх робіт на проспекті Маршала Рокоссовського у Києві, 28 та 29 жовтня змінено маршрути низки маршрутів громадського транспорту. Про це повідомив «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Повідомляється, що зміни діятимуть 28 та 29 жовтня з 08:00 до 23:00 години.

Рух тролейбусів № 6 та № 33 буде організовано відповідно від Майдану Незалежності та залізничного вокзалу Південний лише до вулиці Сошенка. Далі за маршрутом вони не курсуватимуть.

Схема зміненої ділянки руху тролейбусних маршрутів №№ 6 та 33, яка діятиме 28 та 29 жовтня фото: «Київавтодор»

Ріх автобусів № 32 організовано по трасі: просп. Литовський – вул. Юрія Кондратюка – вул. Петра Калнишевського – вул. Полярна – площа Тараса Шевченка, далі за діючим маршрутом до ст. м. «Нивки». В зворотному напрямку без змін.

Схема зміненої ділянки руху автобусних маршрутів № 32, яка діятиме 28 та 29 жовтня фото: «Київавтодор»

Рух автобусів № 99 по трасі: просп. Литовський – вул. Юрія Кондратюка – вул. Петра Калнишевського – вул. Полярна – вул. Героїв Дніпра, далі за діючим маршрутом до ст. м. «Мінська». В зворотному напрямку без змін.

Схема зміненої ділянки руху автобусного маршруту №99, яка діятиме 28 та 29 жовтня фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, 25-26 жовтня на маршруті № 57 у тестовому режимі курсував двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, два місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та два пандуси.

Також із 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діятиме новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.