Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
фото: Генштаб (ілюстративне)

КМВА наголошує, що комбінована атака триває, небезпека залишається високою

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

«Загроза з повітря зберігається. На підступах до міста ворожі повітряні цілі. Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях», – йдеться у повідомленні. КМВА наголошує, що комбінована атака триває, небезпека залишається високою.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю. Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки дві людини загинули, шість постраждали. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Зокрема, через нічну атаку на столицю на вулиці Ентузіастів перекрито рух транспорту в обох напрямках.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Читайте також:

Теги: Київ війна системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське вторгнення в Україну
Росія виникла як заперечення України
5 листопада, 08:53
Реалістичне бачення сили диктатора позбавило б його найбільшого важеля впливу – сприйняття непереможності
Путін програє, але тисне на Україну: чого чекає Захід?
17 листопада, 13:00
Ка-52 «Алігатор» – це розвідувально-ударний бойовий гелікоптер
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
27 жовтня, 14:12
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
2 листопада, 22:17
Пошкоджена багатоповерхівка у столиці внаслідок атаки
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Київ
14 листопада, 02:00
Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
15 листопада, 14:27
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом
31 жовтня, 14:59
Київський апеляційний суд скасував моє відсторонення від роботи та цілодобовий домашній арешт Загуменного
Із керівника апарату КМДА Загуменного знято цілодобовий домашній арешт
6 листопада, 08:21
Очікується, що у грудні яйця здорожчають на 15–20%
Скільки коштують яйця під кінець осені: огляд цін з супермаркетів Києва
17 листопада, 19:15

Новини

Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Кияни робили «канати» з ковдр, щоб вибратися з ураженої багатоповерхівки (відео)
Кияни робили «канати» з ковдр, щоб вибратися з ураженої багатоповерхівки (відео)
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
Комунізм у столичних супермаркетах. Таких цін на цибулю і моркву ще не було
Комунізм у столичних супермаркетах. Таких цін на цибулю і моркву ще не було

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua