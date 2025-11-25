У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

КМВА наголошує, що комбінована атака триває, небезпека залишається високою

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

«Загроза з повітря зберігається. На підступах до міста ворожі повітряні цілі. Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях», – йдеться у повідомленні. КМВА наголошує, що комбінована атака триває, небезпека залишається високою.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю. Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки дві людини загинули, шість постраждали. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Зокрема, через нічну атаку на столицю на вулиці Ентузіастів перекрито рух транспорту в обох напрямках.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.