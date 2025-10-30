Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Троєщині до кінця року триватиме ремонт одного з підземних переходів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Троєщині до кінця року триватиме ремонт одного з підземних переходів
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел

Під час виконання робіт для зручності пішоходів поруч облаштують тимчасовий наземний перехід

Із 30 жовтня до 31 грудня обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на просп. Червоної Калини в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники КП ШЕУ Деснянського району розпочнуть відновлювальні роботи в підземному пішохідному переході та підходах до нього на просп. Червоної Калини, 15.

Під час виконання робіт для зручності пішоходів поруч облаштують тимчасовий наземний перехід.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Із 30 жовтня до 31 грудня обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на просп. Червоної Калини в Деснянському районі
Із 30 жовтня до 31 грудня обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на просп. Червоної Калини в Деснянському районі
фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, до 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

Читайте також:

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ткаченко наголосив, що закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель
Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці
Вчора, 10:51
Мозаїчне панно у Дніпровському районі Києва
Столичний супермаркет під час реконструкції знайшов унікальну мозаїку (фото)
27 жовтня, 08:33
Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння
У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме
24 жовтня, 22:03
Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
18 жовтня, 15:59
У Києві рятувальники з ночі гасять масштабну пожежу в багатоповерхівці
У Києві рятувальники з ночі гасять масштабну пожежу в багатоповерхівці
18 жовтня, 11:49
Восени в артистів великий тур містами Європи
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
9 жовтня, 23:23
Мобільні укриття не замінюють повноцінні захисні споруди
У Києві з’являться мобільні укриття: рішення Київради
9 жовтня, 15:17
Документ визначає чіткі принципи ухвалення рішень, обов’язкові для Київради, КМДА та всіх посадовців
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею
9 жовтня, 14:46
Через обстріли залізничної інфраструктури на території Чернігівської області потяги сумського напрямку прибудуть до Сум із запізненням
«Укрзалізниця» повідомила, що ремонт на Ніжинському напрямку завершено
30 вересня, 23:55

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
На Київщині загинув мотоцикліст, в’їхавши у припарковану вантажівку
На Київщині загинув мотоцикліст, в’їхавши у припарковану вантажівку
На Троєщині до кінця року триватиме ремонт одного з підземних переходів
На Троєщині до кінця року триватиме ремонт одного з підземних переходів
Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця
Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця
У багатоповерхівці на вулиці Липинського горіла покрівля мансарди (фото)
У багатоповерхівці на вулиці Липинського горіла покрівля мансарди (фото)
У Києві на Подолі з’явилася нова мініскульптура «Сила слова»
У Києві на Подолі з’явилася нова мініскульптура «Сила слова»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua