У приміських маршрутках Києва масово подорожчає проїзд: коли чекати

Деякі приміські маршрутки тиждень тому підняли вартість проїзду

Із 6 лютого частина приміських маршруток підняли вартість проїзду. Однак, це не останнє подорожчання.

Як дізнався сайт «Сьогодні» в Асоціації перевізників Київської області, пік подорожчання буде після Дня закоханих.

«Можу вам сказати, що після 14 лютого в Київській області подорожчає набагато більше маршруток, воно буде більш масовим», – сказав глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Швидше за все, це буде остання хвиля зростання тарифів, додав він.

Як повідомлялося, з 6 лютого на 3 гривні підвищилась вартість проїзду на приміських маршрутках Київщини, зокрема Приірпіння. Так, вартість проїзду з Ірпеня до Києва склала 20 гривень, а з Бучі до Києва – 23 грн.

До слова, нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.