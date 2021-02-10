  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У приміських маршрутках Києва масово подорожчає проїзд: коли чекати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проїзд у маршрутках Київської області подорожчає - У приміських маршрутках Києва масово подорожчає проїзд: коли чекати
    Проїзд у маршрутках Київської області подорожчає
    Фото з відкритих джерел

    Деякі приміські маршрутки тиждень тому підняли вартість проїзду

    Із 6 лютого частина приміських маршруток підняли вартість проїзду. Однак, це не останнє подорожчання.

    Як дізнався сайт «Сьогодні» в Асоціації перевізників Київської області, пік подорожчання буде після Дня закоханих.

    «Можу вам сказати, що після 14 лютого в Київській області подорожчає набагато більше маршруток, воно буде більш масовим», – сказав глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

    Швидше за все, це буде остання хвиля зростання тарифів, додав він.

    Як повідомлялося, з 6 лютого на 3 гривні підвищилась вартість проїзду на приміських маршрутках Київщини, зокрема Приірпіння. Так, вартість проїзду з Ірпеня до Києва склала 20 гривень, а з Бучі до Києва – 23 грн.

    До слова, нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

    Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.

    Читайте також:
    Теги: Київ тарифи громадський транспорт Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies