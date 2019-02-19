У Києві можуть з’явитися вулиці Окуєвої і Дудаєва



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Доброволець АТО Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року

Перейменування двох вулиць підтримала комісія з найменувань при КМДА

Сьогодні комісія з найменувань при Київській міській державній адміністрації затвердила результати громадських обговорень, згідно з якими вулиця Проектна у Шевченківському районі має бути перейменована на честь Аміни Окуєвої, а вулиця Іскрівська у Солом'янському районі має бути перейменована на вулицю Джохара Дудаєва. Про це повідомив муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов на своїй сторінці у Facebook.

Далі відповідні результати громадських обговорень має розглянути ще комісія із самоврядування та комісія з питань культури.

«Маємо надію, що всі комісії та депутати Київради підтримають бажання громадськості, та в Києві з'являться вулиці Аміни Окуєвої та Джохара Дудаєва», - зазначив Ісмагілов.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому їхала доброволець АТО Аміна Окуєва, був обстріляний на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула, її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

Вбивство досі не розкрито. Більш того, навіть підозрюваних досі немає. У слідства є лише приблизні уявлення про те, хто і як міг замовити і виконати злочин, проте загальну картину ще належить відтворити по дрібницях. Рідні, незважаючи на все, впевнені, що правду про її смерть обов'язково почує суспільство. Власне розслідування веде паралельно і Адам Осмаєв – чоловік Аміни. Після смерті дружини він намагається бути ще обережнішим, тому що хто замовник вбивства – він не має сумнівів.