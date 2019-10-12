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    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом

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    Водій автомобіля від коментарів відмовився, тож причина ДТП наразі невідома - У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    Водій автомобіля від коментарів відмовився, тож причина ДТП наразі невідома

    Пілот спортбайка отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та підозру на перелом ноги

    У Києві вранці у суботу, 12 жовтня 2019 року, в Шевченківському районі бус Volkswagen спортбайком Kawasaki.

    Про це розповідають Вартові Еспресо.

    Зазначається, що автомобіль Volkswagen Transporter їхав вулицею Олени Теліги від Шулявки в напрямку Почайни і з невідомих причин не розминувся з мотоциклістом на спортбайку Kawasaki, який виїжджав з вулиці Дорогожицької.

    Водій автомобіля від коментарів відмовився, тож причина ДТП наразі невідома.

    «На який сигнал світлофору рухався кожен з учасників автопригоди - це наразі не встановлено. Відомо тільки, що після зіткнення пілот спортбайка отримав травми і на місце дорожнього інциденту прибули медики, які госпіталізували постраждалого з попереднім діагнозом - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та підозрою на перелом ноги», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом
    У Києві на Дорогожичах мікроавтобус не розминувся з мотоциклом

    Ступінь провини кожного з учасників дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, сьогодні на Львівщині автівка зіткнулася з мотоблоком – є постраждалий.Нагадаємо, у Києві п’яний молодик викрав авто, скоїв ДТП і влаштував перегони з поліцією.


    ДТП Київ водій автомобіль
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