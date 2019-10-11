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    У Києві п’яний молодик викрав авто, скоїв ДТП і влаштував перегони з поліцією (фото)

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    Автомобіль влетів у сміттєвий контейнер - У Києві п’яний молодик викрав авто, скоїв ДТП і влаштував перегони з поліцією (фото)
    Автомобіль влетів у сміттєвий контейнер
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності

    Сьогодні, 11 жовтня, близько 2-ї години ночі на вулиці Якуба Коласа патрульні помітили автомобіль ВАЗ, у якого не горіли лампи задніх габаритних ліхтарів. Інспектори спробували зупинити порушника, але керманич проігнорував вимогу поліцейських, натомість пришвидшився і спробував утекти.

    У дворі одного з будинків водій не впорався з керування та здійснив наїзд на перешкоду. Водій вийшов з транспортного засобу та почав утікати. Інспектори наздогнали та затримали чоловіка. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Під час спілкування з громадянином патрульні з'ясували причини такої його поведінки. Він незаконно заволодів транспортним засобом, попередньо пошкодивши замок запалення. Також, спілкуючись з порушником, патрульні помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою Драгера, який підтвердив нетверезий стан водія.

    Окрім того, з'ясувалося, що громадянин уже мав проблеми з законом та притягувався до кримінальної відповідальності.

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    У Києві п’яний молодик викрав авто, скоїв ДТП і влаштував перегони з поліцією (фото)
    У Києві п’яний молодик викрав авто, скоїв ДТП і влаштував перегони з поліцією (фото)
    У Києві п’яний молодик викрав авто, скоїв ДТП і влаштував перегони з поліцією (фото)

    На 23-річного порушника патрульні винесли постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у нетверезому стані) КУпАП.

    На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям затриманого.

    Як повідомлялося, 10 жовтня у селі Білогородка Києво-Святошинського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: водій легковика на «зебрі» збив 9-річну дівчинку.

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