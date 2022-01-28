Розстріл у Дніпрі: не треба виправдовувати хлопця

Якими б не були причини трагедії, виправдань цьому немає

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Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, хладнокровно расстрелявшего 10 человек, жертвой неуставных отношений.

Безусловно и в Национальной Гвардии и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным восстановлением хода событий.

Но, как по мне, Артем жёсткий самовлюблённый убийца с возможно психическими отклонениями.

Напомню, что среди жертв Рябчука есть, в том числе, двое женщин. Одна из которых была ему вообще не знакома, а ряд его сослуживцев просто спали.

Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 кг не очень то тянет на жертву.

У него была возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира.

Или позвонить на «Горячую линию» НГУ, которая есть на главной странице официального сайта.

Телефон «Горячей линии» – 044 226-22-52.

Мог наконец уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек!

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Джерело: блог Антона Геращенко

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