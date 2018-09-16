У Києві на ходу загорівся тролейбус



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Фото: 112 Україна У столиці на ходу загорівся тролейбус

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав

У суботу, 15 вересня, в Києві на ходу загорівся тролейбус. Про це повідомив пасажир з місця події, передає 112.ua.

За його словами, інцидент стався близько 21:50 на Індустріальному шляхопроводі в Солом'янському районі столиці.

Салон тролейбуса повністю заповнився димом.

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Одесі маршрутка врізалася в електроопору. Унаслідок аварії ушкодження дістали дев’ятеро людей, троє з них — діти.