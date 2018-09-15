В Одесі маршрутка врізалася в електроопору: є постраждалі



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Фото: Нацполіція Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутного таксі

Водій під час руху вулицею Отамана Головатого не впорався з керуванням

В Одесі маршрутка врізалася в електроопору. Унаслідок аварії ушкодження дістали дев’ятеро людей, троє з них — діти.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

ДТП сталася в Суворовському районі. Правоохоронці попередньо встановили, що водій під час руху вулицею Отамана Головатого не впорався з керуванням.

Потерпілих було доставлено до медичного закладу. Наразі їх життю нічого не загрожує. Ступінь отриманих ушкоджень встановлюється.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції.

Нагадаємо, у Ленінградській області Росії в ніч на 15 вересня мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, зареєстрований в Україні, зіткнувся з вантажівкою. Загинули чотири людини.