У Києві на Нивках поліція розслідує інцидент з БМВ, в якому побиті вікна



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Поблизу місця інциденту знаходиться відділення Приватбанку

У Києві на Нивках ввечері в середу, 5 вересня, поліція прибула на виклик на проспект Перемоги, 63, де стоїть автомобіль БМВ Х5 з розбитими вікнами.

Про це повідомляє кореспондент Главкома.

Поблизу місця інциденту знаходиться відділення Приватбанку.

Поліція поки не повідомляє про обставини інциденту. Деталі з’ясовуються.

Можливо, йдеться про пограбування автомобіля або збройний напад.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі Києва зловмисник, скориставшись незамкненими дверцятами автомобіля, проник до салону та викрав сумку власника.

В Солом'янському районі столиці троє зловмисників, розбивши скло передніх дверей автівки, викрали ноутбук та сумку з 4 мільйонами грн. Інцидент стався на одній з автозаправних станцій.