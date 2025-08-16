Головна Київ Новини
У Києві на вихідних 16-17 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві на вихідних 16-17 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

У всіх районах столиці цими вихідними пройдуть традиційні продовольчі ярмарки. Організатори закликають учасників дотримуватись безпеки, а підприємців – санітарно-гігієнічних вимог та температурного режиму зберігання продуктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Повідомляється, що 16 та 17 серпня на ярмарках можна буде придбати свіжі овочі та фрукти, продукцію бджільництва, товари від українських фермерів та виробників.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА оприлюднив адреси, за якими відбуватимуться продовольчі ярмарки цього тижня.    

16 серпня (субота) 2025 року ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького, вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17;

17 серпня (неділя) 2025 року в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Департамент підприємництва принагідно нагадав підприємцям, що на продовольчих ярмарках діють обмеження через підвищену температуру повітря: від 12:00 заборонено продаж таких товарів без належних умов зберігання: м’ясо та м’ясні вироби без холодильників, молочна продукція без термоконтролю, риба, кондитерські вироби з кремом.

