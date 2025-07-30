Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух Солом’янською площею буде обмежено до 3 серпня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух Солом’янською площею буде обмежено до 3 серпня (схема)
Ремонтні роботи виконуватимуться за сприятливих погодних умов
фото: alltransua.com

Комунальники просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 31 липня до 3 серпня, з 21:00 до 5:00, обмежуватимуть рух Солом’янською площею на ділянці від вулиці Солом’янської до проспекту Повітряних Сил та вулиці Митрополита Василя Липківського. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Солом’янського району влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на вказаній ділянці. Роботи виконуватимуться за сприятливих погодних умов.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 31 липня до 3 серпня обмежуватимуть рух Солом’янською площею
Із 31 липня до 3 серпня обмежуватимуть рух Солом’янською площею
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорожники КП ШЕУ Печерського району виконуватимуть ремонт дорожнього покриття
Рух на бульварі Лесі Українки частково обмежено: яка причина
9 липня, 10:49
Посадовець допустив утворення несанкціонованих сміттєзвалищ поза межами офіційного полігону
Забруднення 12 га землі зі збитками 2,5 млрд грн: голова правління «Київспецтрансу» отримав підозру
16 липня, 09:39
Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку
Масована атака на Київ: рятувальники показали наслідки
21 липня, 06:51
Дорожники проводитимуть поточний ремонт на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Глибочицької
Рух транспорту Глибочицьким проїздом буде частково обмежено до кінця літа (схема)
23 липня, 13:49
Дорожники ремонтуватимуть на вулиці Будіндустрії верхній шар асфальтобетонного покриття
Рух вулицею Будіндустрії у Києві обмежено (схема)
Вчора, 08:19
СБУ викрила агента ФСБ в «Укртелекомі» 
Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
Вчора, 08:54
СБУ та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району.
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в одному з районів Києва
Вчора, 09:49
Заповнені вагони трамваїв просідають під вагою і затирають перон
Переповнені вагони труться об перон на кінцевій зупинці швидкісного трамвая у Києві (відео)
Вчора, 22:02
У Деснянському районі під поваленими деревами опинилися автомобілі
У Києві рятувальники деблокували автівки з-під повалених вітром дерев (фото)
Сьогодні, 11:52

Новини

Рух Солом’янською площею буде обмежено до 3 серпня (схема)
Рух Солом’янською площею буде обмежено до 3 серпня (схема)
Житній ринок отримав охоронний статус у столиці
Житній ринок отримав охоронний статус у столиці
Буревій пошкодив пам’ятку архітектури на Лук’янівці (фото)
Буревій пошкодив пам’ятку архітектури на Лук’янівці (фото)
У Києві рятувальники деблокували автівки з-під повалених вітром дерев (фото)
У Києві рятувальники деблокували автівки з-під повалених вітром дерев (фото)
Відбудова Бородянки: поліція розслідує ймовірну розтрату 16 млн грн
Відбудова Бородянки: поліція розслідує ймовірну розтрату 16 млн грн
Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі
Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
51K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
29K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
11K
Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч
11K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua