Київ продовжує звільнятися від незаконних рекламних конструкцій

З 1 по 31 січня було демонтовано 1531 незаконну рекламну конструкцію

645 одиниць було демонтовано бригадою КП «Київреклама»

Протягом січня 2025 року у Києві було демонтовано 1531 незаконну конструкцію. Більшу частину було демонтовано самими власниками цих конструкцій. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначили в Управлінні з питань реклами КМДА, у січні з метою покращення зовнішнього вигляду міста та забезпечення дотримання законів, комунальниками було здійснено значний обсяг робіт.

Згідно з повідомленням, за період з 1 по 31 січня було демонтовано 1531 незаконну рекламну конструкцію, з яких:

645 одиниць було демонтовано бригадою КП «Київреклама»

886 одиниць – демонтовано власниками за ініціативою Управління з питань реклами КМДА.

Робота з очищення Києва від незаконних рекламних конструкцій та вивісок триває фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Нагадаємо, вулицю Петра Сагайдачного на Подолі очистили від незаконної реклами. Повідомляється, що після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ще ближчою до свого автентичного вигляду.В Управлінні з питань реклами КМДА відзначили, що чимало підприємців на цій вулиці свідомо дотримуються Правил розміщення реклами та вивісок, створюючи гармонійний міський простір і подаючи чудовий приклад іншим.