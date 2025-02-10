Київ продовжує звільнятися від незаконних рекламних конструкцій
645 одиниць було демонтовано бригадою КП «Київреклама»
Протягом січня 2025 року у Києві було демонтовано 1531 незаконну конструкцію. Більшу частину було демонтовано самими власниками цих конструкцій. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як зазначили в Управлінні з питань реклами КМДА, у січні з метою покращення зовнішнього вигляду міста та забезпечення дотримання законів, комунальниками було здійснено значний обсяг робіт.
Згідно з повідомленням, за період з 1 по 31 січня було демонтовано 1531 незаконну рекламну конструкцію, з яких:
- 645 одиниць було демонтовано бригадою КП «Київреклама»
- 886 одиниць – демонтовано власниками за ініціативою Управління з питань реклами КМДА.
Нагадаємо, вулицю Петра Сагайдачного на Подолі очистили від незаконної реклами. Повідомляється, що після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ще ближчою до свого автентичного вигляду.В Управлінні з питань реклами КМДА відзначили, що чимало підприємців на цій вулиці свідомо дотримуються Правил розміщення реклами та вивісок, створюючи гармонійний міський простір і подаючи чудовий приклад іншим.
Коментарі — 0