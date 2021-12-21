До розчищення Києва від снігу задіяно близько 5 тис. комунальників (фото)

Комунальники вже використали майже 3 тисячі тонн піщано-соляної суміші

Для впорядкування територій парків та скверів комунальне об’єднання «Київзеленбуд» використовує 82 одиниці техніки. Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання.

«Ще затемна працівники районних КП УЗН почали розчищати доріжки у парках, скверах, на бульварах, прибирати сніг зі сходів, дитячих та спортивних майданчиків. Усього було задіяно 952 працівники, 82 одиниці техніки (в тому числі, й малої механізації) та вже використано 18,4 т протиожеледних сумішей», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, для подолання наслідків негоди в Києві задіяні 140 одиниць техніки для розчищення дворів житлових будинків, міжквартальних проїздів та близько 3,5 тисячі працівників комунальних керуючих компаній. Керуючі компанії використали понад тисячу тонн посипального матеріалу, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що від початку снігопаду у столиці до роботи задіяли близько 5 тис. працівників комунальних служб. Також наслідки снігопаду долали понад 600 одиниць техніки, з яких 385 одиниць техніки КК «Київавтодор», 82 одиниці техніки КП УЗН та 140 одиниць техніки керуючих компаній районів. Використали майже 3 тисячі тонн піщано-соляної суміші.

Снігопад у Києві, який тривав 20 грудня, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

Також стався транспортний колапс у Києві.

На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.