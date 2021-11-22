Коли Київ вийде з «червоної» зони? Кличко дав прогноз

У Києві спостерігається покращення коронавірусної ситуації

Ситуація з коронавірусом в Україні покращується, і столиця вже незабаром може вийти з «червоної» епідемічної зони. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, заповненість столичних лікарень хворими на коронавірус на сьогодні становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні. Заповненість ліжок із киснем становить 61%.

«Розслаблятися ні в якому разі не потрібно», – зазначив мер.

Кличко підкреслив, що вакцинація – єдиний захист від коронавірусу.

«У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з «червоної» зони та перейти в «помаранчеву», – підсумував Кличко.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

За минулу добу, 21 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 358 осіб, померли від недуги 32 людини.

З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

22 листопада Міністерство охорони здоров'я оголосило, що Луганська і Львівська області виходять із «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Міністерство охорони здоров’я посилює карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Також МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

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