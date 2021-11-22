Вакцинація у столиці: кияни перестали робити друге щеплення

Щеплення від коронавірусу в Києві роблять у центрах і пунктах вакцинації

Першою дозою вакцинувалося понад 60% дорослого населення Києва

Київ є лідером з вакцинації від коронавірусу серед усіх регіонів України. Однак після першого щеплення люди не роблять друге, що є проблемою. Про це заявив очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє «РБК-Україна».

«Сьогодні вакцинувалося понад 60% населення (столиці. – Ред.) першою дозою, і Київ є лідером з вакцинації. Існує проблема, що люди зробили першу дозу вакцинації, а другу не роблять. І це потрібно вносити зміни до постанови Кабміну про обов'язковість другої дози», – сказав Рубан.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується, і столиця вже незабаром може вийти з «червоної» епідемічної зони.