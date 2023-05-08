Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона

Усі служби прямують на місце падіння

У Києві під час повітряної тривоги впали уламки ворожих безпілотників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, це сталося у Святошинському районі столиці.

«Усі служби прямують на місце. Інформацію про ушкодження та постраждалих уточнюємо», – заявив міський голова.

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За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, є травмовані і руйнування. Так, імовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль у дворі житлового будинку сталось загоряння авто.

«Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину. Попередьно, відомо про одного травмованого. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці», – додав Сергій Попко, начальник КМВА.

У Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня приблизно після 01:15 у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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Раніше, цієї ночі, КМВА повідомила про роботу сил ППО на околицях Києва.

Як повідомлялося, увечері 7 травня в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги. Спікер Одеської обласної військової адміністрації поінформував про ракетну атаку на місто.