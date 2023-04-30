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Цінна мозаїка поступово руйнується у центрі Києва

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Цінна мозаїка поступово руйнується у центрі Києва
Уже не перший рік опадає мозаїчне панно «Українська пісня» на будівлі навпроти Оперного театру
фото: фейсбук Віталія Селика

Власник будівлі, на якому розташоване панно, раніше не дав дозволу на реставрацію, а мозаїка продовжує осипатися

Мозаїчне панно «Українська пісня» 1967 року, розміщене на стіні будівлі навпроти Оперного театру, поступово руйнується. Про це повідомляє голова Ради урбаністики Києва Віталій Селик.

Він зазначає, що це вдбувається вже не перший рік. У обличчі танцівниці, що зображена на мозаїці, вже майже нічого не лишилося. Про це писало місцеве видання «Хмарочос». Наслідки руйнування можна побачити на фото.

Віталій Селик зазначає, що у 2019 році повідомляли, що мозаїку реставруватимуть. Профінансувати відновлення пообіцяв ФК «Шахтар». 

«Над відновленням мозаїки мала працювати бригада художників-монументалістів під керівництвом Федора Григорова. Вони брали участь у реставрації фонтану «Зорі та сузір’я» авторства Володимира Мельниченка й Ади Рибачук біля колишнього Палацу піонерів», – йдеться у повідомленні Віталія Селика.

Ба більше, роботу обіцяли виконати за два тижні. Але, за словами Селика, будівля є приватною, а власник не дав дозволу на роботу.

«Проте за 4 роки змін так і не відбулося, а цінна мозаїка і далі осипається», – написав голова Ради урбаністики у фейсбук.

Нагадаємо, що у центрі Києва з’явився мурал із написом «Слава Україні. Героям Слава». Він присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів «Слава Україні!».

 

Теги: Київ реставрація

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