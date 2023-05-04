Деякі приміщення Києво-Печерської лаври передадуть для реабілітації військових

Формат співпраці керівництво заповідника обговорило з парамедиком Тайрою та військовими капеланами

Приміщення, які передадуть для реабілітації, зараз оглядаються

Окремі приміщення Києво-Печерської лаври заповідник може віддати для реабілітації українських військових. Про це в коментарі 5 каналу повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника Максим Остапенко.

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Остапенко зазначив, що приміщення, які можуть передати для реабілітації військовослужбовців, зараз оглядають.

Про формат такої співпраці між волонтерською спільнотою, медиками та військовими йшлося на зустрічі парамедикині Юлії Паєвської-Тайри з виконувачем обов'язків керівника заповідника Остапенко. На зустрічі також були присутні ще троє капеланів.

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Зазначимо, що комісія Мінкульту передала у користування заповіднику 16 корпусів Лаври. Серед них: Келії Гостинного двору (корпус № 55), Будинок господарський (корпус № 60), Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус № 68), Келії гостинного двору (корпус № 69), Келії Гостинного двору (корпус № 58), Келії Гостинного двору (корпус № 71), Сторожка Гостинного двору (корпус № 71-а), а також корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа).

Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі досі триває перевірка комісії Міністерства культури. Після виїзду представників Московської церкви зі стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни.

Як повідомлялося раніше, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.