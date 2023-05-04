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Деякі приміщення Києво-Печерської лаври передадуть для реабілітації військових

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Деякі приміщення Києво-Печерської лаври передадуть для реабілітації військових
Формат співпраці керівництво заповідника обговорило з парамедиком Тайрою та військовими капеланами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Приміщення, які передадуть для реабілітації, зараз оглядаються

Окремі приміщення Києво-Печерської лаври заповідник може віддати для реабілітації українських військових. Про це в коментарі 5 каналу повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника Максим Остапенко.

Остапенко зазначив, що приміщення, які можуть передати для реабілітації військовослужбовців, зараз оглядають.

Про формат такої співпраці між волонтерською спільнотою, медиками та військовими йшлося на зустрічі парамедикині Юлії Паєвської-Тайри з виконувачем обов'язків керівника заповідника Остапенко. На зустрічі також були присутні ще троє капеланів.

Зазначимо, що комісія Мінкульту передала у користування заповіднику 16 корпусів Лаври. Серед них: Келії Гостинного двору (корпус № 55), Будинок господарський (корпус № 60), Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус № 68), Келії гостинного двору (корпус № 69), Келії Гостинного двору (корпус № 58), Келії Гостинного двору (корпус № 71), Сторожка Гостинного двору (корпус № 71-а), а також корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа). 

Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі досі триває перевірка комісії Міністерства культури. Після виїзду представників Московської церкви зі стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. 

Як повідомлялося раніше, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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Теги: Києво-Печерська лавра Київ церква військові

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