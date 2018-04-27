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    У Києві нетверезому пішоходу «Мерседес» відірвав ступню (фото)

    Нетверезий пішохід вибіг з-за припаркованого на зупинці тролейбуса
    Сьогодні, 27 квітня, на вул. Святошинській, 12 сталася ДТП з потерпілим. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Аварія сталася о 13:30. Автомобіль «Мерседес» збив пішохода-порушника. Зі слів водія, порушник різко вискочив з-за припаркованого на зупинці тролейбуса. За даними свідків, водій «Мерседеса» тверезий. Пішохід із запахом
    • 27 Квiтня, 16:59
    • Розсилка
    Автомобіль збив п'яного пішохода-порушника
    Фото: dtp.kiev.ua
    Автомобіль збив п'яного пішохода-порушника

    Нетверезий пішохід вибіг з-за припаркованого на зупинці тролейбуса

    Сьогодні, 27 квітня, на вул. Святошинській, 12 сталася ДТП з потерпілим. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Аварія сталася о 13:30. Автомобіль «Мерседес» збив пішохода-порушника.

    Зі слів водія, порушник різко вискочив з-за припаркованого на зупинці тролейбуса.

    За даними свідків, водій «Мерседеса» тверезий.

    Пішохід із запахом перегару і слідами від ін'єкцій на руках отримав закриту черепно-мозкову травму і відкритий перелом правої гомілки - чоловікові відірвало ступню. Його госпіталізовано в 17 лікарню.


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    Як повідомлялося, 26 квітня на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108».

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