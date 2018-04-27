У Києві нетверезому пішоходу «Мерседес» відірвав ступню (фото)
- 27 Квiтня, 16:59
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Фото: dtp.kiev.ua
Автомобіль збив п'яного пішохода-порушника
Нетверезий пішохід вибіг з-за припаркованого на зупинці тролейбуса
Сьогодні, 27 квітня, на вул. Святошинській, 12 сталася ДТП з потерпілим. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Аварія сталася о 13:30. Автомобіль «Мерседес» збив пішохода-порушника.
Зі слів водія, порушник різко вискочив з-за припаркованого на зупинці тролейбуса.
За даними свідків, водій «Мерседеса» тверезий.
Пішохід із запахом перегару і слідами від ін'єкцій на руках отримав закриту черепно-мозкову травму і відкритий перелом правої гомілки - чоловікові відірвало ступню. Його госпіталізовано в 17 лікарню.
Як повідомлялося, 26 квітня на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108».