У Києві нетверезому пішоходу «Мерседес» відірвав ступню (фото)

Нетверезий пішохід вибіг з-за припаркованого на зупинці тролейбуса

Сьогодні, 27 квітня, на вул. Святошинській, 12 сталася ДТП з потерпілим. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Аварія сталася о 13:30. Автомобіль «Мерседес» збив пішохода-порушника. Зі слів водія, порушник різко вискочив з-за припаркованого на зупинці тролейбуса. За даними свідків, водій «Мерседеса» тверезий. Пішохід із запахом



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Фото: dtp.kiev.ua Автомобіль збив п'яного пішохода-порушника

Нетверезий пішохід вибіг з-за припаркованого на зупинці тролейбуса

Сьогодні, 27 квітня, на вул. Святошинській, 12 сталася ДТП з потерпілим. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварія сталася о 13:30. Автомобіль «Мерседес» збив пішохода-порушника.

Зі слів водія, порушник різко вискочив з-за припаркованого на зупинці тролейбуса.

За даними свідків, водій «Мерседеса» тверезий.

Пішохід із запахом перегару і слідами від ін'єкцій на руках отримав закриту черепно-мозкову травму і відкритий перелом правої гомілки - чоловікові відірвало ступню. Його госпіталізовано в 17 лікарню.





Як повідомлялося, 26 квітня на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108».