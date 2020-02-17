У Києві невідомі побили і пограбували співробітника Академії прокуратури



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Напад було скоєно ввечері на вихідних

У Києві невідомі напали на співробітника Національної академії прокуратури України.

Подія сталася ввечері на вихідних у Дарницькому районі. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Двоє невстановлених чоловіків підбігли до перехожого (чоловік 1969 року народження, співробітник Академії прокуратури) та почали бити його руками по різних частинах тіла.

Нападники, застосувавши силу, відібрали у чоловіка два мобільних телефони, наручний годинник та паспорт. Після цього грабіжники втекли з місця злочину.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 186 (грабіж) КК України.

Як повідомлялося, Шевченківським районним судом Києва обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою одному з підозрюваних у грабіжницькому заволодінні грошовими коштами потерпілого у сумі 30 тис. доларів США.

На Львівщині в електричці Львів-Стрий 41-річний чоловік під час сварки з іншими пасажирами вдарив 32-річного жителя Стрийського району. Правоохоронці прибули на залізничну станцію «Розвадів», зняли порушника з потяга і доправили до лікарні для медичної перевірки на стан сп’яніння. Надалі у поліцейському відділенні чоловік поводився неадекватно, на зауваження правоохоронців не реагував і завдав капітану поліції тілесні ушкодження, вдаривши його кулаком в обличчя.

Нагадаємо, киянка вбила свого співмешканця, який замахнувся на неї ножем.

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