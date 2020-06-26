Лідер першої ліги України, який «зліг з коронавірусом», хизується масовим виходом на пікнік (відео)



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Замість грати у футбол гравці і тренери львівського «Руху» смажили м’ясо

Футболісти львівського «Руху», який до виходу з карантину, за підсумками 19-ти турів лідирував у першій лізі, масово сходили на пікнік. Це була б не підстава для новини. Якби не одне «але». Не далі як 20 червня у трьох гравців «Руху» і одного працівника клубу виявили Covid-19.

«Ще кілька футболістів «жовто-чорних» – під підозрою. Зараз команда перебуває на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, персонал клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність Covid-19», – йшлося у заяві клубу шість днів тому.

У підсумку на прохання керівництва клубу матч 20-го туру першої ліги між «Рухом» і волочиським «Агробізнесом» перенесли на пізніший термін. Гра була запланована на 24 червня.

«Рух» не зміг грати у футбол, але на масову гулянку, влаштовану президентом клубу, вийшов. Причому вийшли усі, починаючи від ґанійського легіонера Ернеста і закінчуючи 69-річним тренером Мироном Маркевичем. Причому розповіли про подію не якісь недоброзичливці, а сюжет телеканалу власника «Руху» Григорія Козловського з назвою НТА.

Звісно, про дотримання соціальної дистанції чи використання захисних масок мова на відпочинку не йшла.

Нагадаємо, що пан Козловський був проти поновлення чемпіонату в першій лізі і наполягав на достроковому завершенні сезону. Львів’яни пропонували зберегти таблицю за підсумками 19-ти проведених восени турів, за підсумками яких вони були на першому місці. При цьому, не бажаючи грати в чемпіонаті», «Рух» Козловського провів товариські матчі з лідерами українського футболу – «Динамо» і «Шахтарем».

Проте після великого скандалу чемпіонат все ж вирішили догравати. Тоді футболісти «Руху» «злягли з коронавірусом.

З «карантину» «Рух» збирається вийти 29 червня. На цей день запланований їх матч на виїзді проти «Миколаєва».

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