У Києві обмежать рух транспорту через всеукраїнський патріотичний забіг
Усі охочі матимуть можливість пробігти 2, 5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули, захищаючи незалежність держави
Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбудеться у пам’ять про загиблих воїнів
У центрі столиці 28 серпня відбудеться IV всеукраїнський патріотичний забіг у пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за героїв України», у зв’язку з чим частково буде обмежений рух.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на КМДА.
Забіг відбудеться з 09:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) – Велика Васильківська – Павла Скоропадського – Басейна – Еспланадна – територія НСК «Олімпійський» – вулиця Саксаганського – Шота Руставелі – Басейна – Павла Скоропадського – Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.
Ініціатором проведення забігу виступила ГО «Славетні епохи України».
За інформацією організаторів, метою забігу є вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО/ООС, висловлення подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності та національної гідності країни.
Усі охочі матимуть можливість приєднатися і пробігти 2, 5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули, захищаючи незалежність держави. Участь у заході – безкоштовна.
Цьогорічний забіг проходитиме і в інших містах України.