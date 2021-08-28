У Києві обмежать рух транспорту через всеукраїнський патріотичний забіг

Усі охочі матимуть можливість пробігти 2, 5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули, захищаючи незалежність держави

Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбудеться у пам’ять про загиблих воїнів

У центрі столиці 28 серпня відбудеться IV всеукраїнський патріотичний забіг у пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за героїв України», у зв’язку з чим частково буде обмежений рух.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на КМДА.

Забіг відбудеться з 09:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) – Велика Васильківська – Павла Скоропадського – Басейна – Еспланадна – територія НСК «Олімпійський» – вулиця Саксаганського – Шота Руставелі – Басейна – Павла Скоропадського – Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.

Ініціатором проведення забігу виступила ГО «Славетні епохи України».

За інформацією організаторів, метою забігу є вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО/ООС, висловлення подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності та національної гідності країни.

Усі охочі матимуть можливість приєднатися і пробігти 2, 5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули, захищаючи незалежність держави. Участь у заході – безкоштовна.

Цьогорічний забіг проходитиме і в інших містах України.

Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» започаткував у 2018 році Олег Дурмасенко – батько загиблого героя російсько-української війни. Перший щорічний забіг відбувся 25 серпня 2018 року в Києві. Він зібрав понад 300 учасників, серед яких учасники бойових дій на Сході України, родичі, близькі та побратими загиблих воїнів, представники посольств Великої Британії, військовий аташе посольства США. Спеціально запрошеним гостем забігу був засновник американської організації «Шануй та пам’ятай» і організатор всеамериканського забігу за загиблих воїнів Джордж Лутц.

Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» проводиться за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. До Організаційного комітету забігу входять представники ГО «Славетні епохи України», КУ «Київський міський Палац ветеранів», КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам АТО», ГС »Національна рада спортивної реабілітації захисників України», ГО «Об’єднані війною. 90 батальйон», ГО «Українська асоціація інвалідів АТО», Київська спілка ветеранів АТО Подільського району, Департамент молоді та спорту КМДА.